ВС России с помощью БПЛА вывели сдавшегося в плен у Димитрова солдата ВСУ

Российские бойцы с помощью дрона вывели сдавшегося украинского военного в районе города Димитров.

Источник: Аргументы и факты

Российские операторы БПЛА помогли вывести сдавшегося в плен украинского военнослужащего из зоны боевых действий в районе Димитрова в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, Николай Пилипчук, служивший в Вооружённых силах Украины, добровольно сдался подразделению группировки войск «Центр». Он принял решение покинуть свои позиции после того, как были ранены его сослуживцы, а по нему самому открыли огонь свои же.

«Операторы БПЛА группировки войск “Центр” вывели сдавшегося военнослужащего ВСУ с помощью квадрокоптера в районе населенного пункта Димитров ДНР», — уточнили в Минобороны РФ.

Пилипчук рассказал, что был мобилизован принудительно сотрудниками ТЦК. Решив сдаться, некоторое время он шёл к российским позициям под прикрытием дрона.

«Я не знаю, сколько шёл, но потом меня встретили два каких-то молодых парня. Так я попал в плен», — сообщил он.

Ранее стало известно, что операторы БПЛА российской группировки «Север» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области.

