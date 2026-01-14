Ричмонд
Минобороны сообщило о воздушной атаке ВСУ на Кубань

Дежурные силы ПВО нейтрализовали семь украинских беспилотников. Вражеская атака была пресечена над Ставропольским и Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны.

