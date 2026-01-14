Стало известно о полете борта, ищущего следы ядерных взрывов в Тихом океане

«СРОЧНО: Самолет KC 135 перемещается в Тихом океане. Приготовьтесь», — написал он в социальной сети X*.
Пока Макгрегор не объяснил, для чего борт летит над океаном.
Как писал aif.ru, самолет KC-135R — четырехдвигательный реактивный специализированный многофункциональный военно-транспортный борт. Он предназначен для поиска с воздуха «ядерных следов» и составления карт зараженных участков местности.
Самолет оснащен воздушными фильтрами, сейсмическими датчиками и другой аппаратурой для обнаружения следов ядерных взрывов. Летчики прозвали его «Нюхач» — он улавливает звуковые волны в диапазоне менее 10 Гц.
Первые испытания прошли в Техасе в 2022 году, предполагается, что борт собирает пробы воздуха для проверки на наличие заметных ядерных загрязнений.
