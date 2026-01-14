Ричмонд
Стало известно о полете борта, ищущего следы ядерных взрывов в Тихом океане

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сделал срочное предупреждение о пролете военного самолета США над Тихим океаном для поиска следов от ядерных взрывов.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сделал срочное предупреждение о перемещении военного самолета США Boeing KC-135 над Тихим океаном.

«СРОЧНО: Самолет KC 135 перемещается в Тихом океане. Приготовьтесь», — написал он в социальной сети X*.

Пока Макгрегор не объяснил, для чего борт летит над океаном.

Как писал aif.ru, самолет KC-135R — четырехдвигательный реактивный специализированный многофункциональный военно-транспортный борт. Он предназначен для поиска с воздуха «ядерных следов» и составления карт зараженных участков местности.

Самолет оснащен воздушными фильтрами, сейсмическими датчиками и другой аппаратурой для обнаружения следов ядерных взрывов. Летчики прозвали его «Нюхач» — он улавливает звуковые волны в диапазоне менее 10 Гц.

Первые испытания прошли в Техасе в 2022 году, предполагается, что борт собирает пробы воздуха для проверки на наличие заметных ядерных загрязнений.

Ранее стало известно, что ученые-атомщики готовятся раскрыть положение Часов Судного дня на 2026 год.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.