Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парк Ленина в Уфе готов на 50%

Реконструкция парка имени Ленина в Уфе завершена наполовину. Готовность объекта достигла 50%, сообщает столичная мэрия.

Источник: администрация Уфы / пресс-служба

Подрядная организация завершила основные подготовительные и инфраструктурные работы. Рабочие проложили инженерные сети: водоснабжение, водоотведение, систему автополива и электроснабжения, установили часть малых архитектурных форм.

Строители сосредоточены на создании фундаментов и оснований для ключевых объектов. В частности, завершились работы по заливке бетонного основания для пешеходных дорожек общей площадью более 13 000 квадратных метров. Сейчас бригады работают на месте будущих площадок для стритбола, волейбола и специализированной площадки для маломобильных граждан. Формируется основание под амфитеатр для культурных мероприятий.

Напомним, реконструкция парка ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Последняя масштабная реконструкция общественной территории проводилась в 1980 году. Работы по благоустройству начались в мае 2025 года. Открыть парк планируют ко Дню Республики в текущем году.

Как сообщал «Башинформ», ход работ контролируют в том числе общественники. Задача проектировщиков — сохранить все исторические элементы парка с вековыми липами и соснами, но сделать его более удобным для людей.