Парк Ленина в Уфе готов на 50%

Строители сосредоточены на создании фундаментов и оснований для ключевых объектов. В частности, завершились работы по заливке бетонного основания для пешеходных дорожек общей площадью более 13 000 квадратных метров. Сейчас бригады работают на месте будущих площадок для стритбола, волейбола и специализированной площадки для маломобильных граждан. Формируется основание под амфитеатр для культурных мероприятий.