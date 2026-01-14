Парк Ленина в Уфе готов на 50%

Подрядная организация завершила основные подготовительные и инфраструктурные работы. Рабочие проложили инженерные сети: водоснабжение, водоотведение, систему автополива и электроснабжения, установили часть малых архитектурных форм.
Строители сосредоточены на создании фундаментов и оснований для ключевых объектов. В частности, завершились работы по заливке бетонного основания для пешеходных дорожек общей площадью более 13 000 квадратных метров. Сейчас бригады работают на месте будущих площадок для стритбола, волейбола и специализированной площадки для маломобильных граждан. Формируется основание под амфитеатр для культурных мероприятий.
Напомним, реконструкция парка ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Последняя масштабная реконструкция общественной территории проводилась в 1980 году. Работы по благоустройству начались в мае 2025 года. Открыть парк планируют ко Дню Республики в текущем году.
Как сообщал «Башинформ», ход работ контролируют в том числе общественники. Задача проектировщиков — сохранить все исторические элементы парка с вековыми липами и соснами, но сделать его более удобным для людей.