Бесплатный Wi-Fi может быть опасным: в МВД перечислили главные риски

Российским гражданам следует проявлять осторожность при подключении к бесплатным Wi-Fi сетям в общественных местах из-за угрозы кражи личных данных и денежных средств. Предупреждение опубликовало управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД РФ в Telegram-канале.
Ведомство напоминает, что поддельные сети, например, как ранее обнаруженная в аэропорту Шереметьево, создаются для хищения данных аккаунтов пользователей. Такие точки доступа часто маскируются под легитимные в кафе, торговых центрах и транспорте.
Для минимизации рисков в МВД советуют не вводить пароли от почты, соцсетей и банковских приложений через публичный Wi-Fi. Также рекомендуется отказаться от совершения онлайн-платежей и покупок, находясь в подобных сетях.
Ранее депутаты Госдумы предложили Минцифры создать безопасную национальную сеть публичного Wi-Fi. Эта инициатива призвана стать страховкой для граждан и бизнеса при сбоях мобильной связи.