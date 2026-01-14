Минздрав опроверг сообщения о массовом закрытии роддомов в РФ

Как заявил специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов, вместо закрытия в стране, наоборот, открываются новые перинатальные центры и акушерские стационары. В качестве примеров он привел недавно открытые центры в Казани и в московской Коммунарке. По его словам, доступность помощи обеспечивается трехуровневой системой родовспоможения, в которую входят 141 организация третьего уровня, способная оказывать помощь в самых сложных случаях.