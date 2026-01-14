Минздрав опроверг сообщения о массовом закрытии роддомов в РФ

В Министерстве здравоохранения РФ опровергли информацию о массовом закрытии роддомов в российских регионах. Об этом пишет газета «Известия».
Как заявил специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов, вместо закрытия в стране, наоборот, открываются новые перинатальные центры и акушерские стационары. В качестве примеров он привел недавно открытые центры в Казани и в московской Коммунарке. По его словам, доступность помощи обеспечивается трехуровневой системой родовспоможения, в которую входят 141 организация третьего уровня, способная оказывать помощь в самых сложных случаях.
Ведомство также сослалось на данные министра здравоохранения Михаила Мурашко, согласно которым комплексный подход позволил по итогам 2024 года обновить исторический минимум показателя младенческой смертности. За последние десять лет, как заявлял министр, детская смертность в стране снизилась более чем в два раза.
Напомним, что девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме в Кемеровской области. Это привело к закрытию учреждения. Уже известно, что главный врач Виталий Херасков отстранен от должности.