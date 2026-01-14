Минздрав рассказал о закрытии детской поликлиники на ул. Ново-Садовой в Самаре

В начале первой рабочей недели 2026 года жители Октябрьского района Самары оказались не на шутку встревожены информацией о судьбе детской поликлиники на улице Ново-Садовая, 34. Самарцы сообщили, что отделение закроют. Медицинская помощь будет доступна в новом корпусе, который строится на улице Панова. Жители переживали, что здание достроить не успеют, а старое отделение к тому времени прекратит работу. Ситуацию прокомментировали в Минздраве Самарской области.
«Вопрос о приостановке работы отделения на улице Ново-Садовой, 34 не рассматривается до момента начала работы новой детской поликлиники в Октябрьском районе», — пояснили в ведомстве.
В Минздраве также отмечают, что в новом корпусе будет все необходимое для оказания качественной медицинской помощи: современное оборудование, удобная логистика и продуманная инфраструктура. Открыть корпус планируется уже в этом году.