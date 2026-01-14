Прокуратура подала иск из-за алюминиевой посуды в школьной столовой в Воронежской области

Исковое заявление подготовлено межрайонным прокурором Борисоглебска в отношении администрации Борисоглебского городского округа как учредителя Петровского филиала школы № 6. Поводом стала проверка, в ходе которой выяснилось, что в пищеблоке до сих пор используется алюминиевая посуда, запрещенная действующими санитарными нормами. Законодательство обязывает использовать в образовательных учреждениях посуду из материалов, безопасных для здоровья, в первую очередь — из нержавеющей стали.