Прокуратура подала иск из-за алюминиевой посуды в школьной столовой в Воронежской области

Прокуратура обратилась в суд с иском об устранении грубых санитарных нарушений в школьной столовой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 13 января.
Исковое заявление подготовлено межрайонным прокурором Борисоглебска в отношении администрации Борисоглебского городского округа как учредителя Петровского филиала школы № 6. Поводом стала проверка, в ходе которой выяснилось, что в пищеблоке до сих пор используется алюминиевая посуда, запрещенная действующими санитарными нормами. Законодательство обязывает использовать в образовательных учреждениях посуду из материалов, безопасных для здоровья, в первую очередь — из нержавеющей стали.
Как отмечает надзорное ведомство, это нарушение уже выявлялось в 2025 году, и прокуратура вносила представление об его устранении. Однако руководство школы и учредитель мер не приняли, опасная посуда продолжала использоваться.
В иске прокурор просит суд обязать администрацию Борисоглебского городского округа выделить необходимое финансирование для замены кухонной утвари в школьном пищеблоке. В прокуратуре подчеркивают, что нарушение затрагивает права на здоровое питание и безопасность неопределенного круга лиц — всех учащихся школы.