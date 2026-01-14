На Уралмаше вновь выставили на торги федеральный памятник

В Екатеринбурге вновь выставили на торги федеральный памятник. Здание конструктивизма, расположенное в районе площади Первой пятилетки на Уралмаше выставили за 46,2 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте ДОМ.РФ. Это не первая попытка продать памятник архитектуры. Летом 2025 года его уже выставляли на торги за 61,7 миллиона рублей.
— Имущественный комплекс, выставленный на продажу, включает в себя объект культурного наследия федерального значения. Строение входит в «Комплекс зданий площади Первой пятилетки», построенный в 1931 году под руководством главного архитектора Свердловска Петра Оранского, — говорится на сайте.
На аукцион выставлено здание на улице Ильича, 2 площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Земельный участок под объектом площадью 240 тысяч квадратных метров сдается в аренду. Ранее в здании размещались Орджоникидзевский суд и прокуратура.