На Уралмаше вновь выставили на торги федеральный памятник

В Екатеринбурге вновь выставили на торги федеральный памятник. Здание конструктивизма, расположенное в районе площади Первой пятилетки на Уралмаше выставили за 46,2 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте ДОМ.РФ. Это не первая попытка продать памятник архитектуры. Летом 2025 года его уже выставляли на торги за 61,7 миллиона рублей.