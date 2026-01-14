Роддом № 1 Новокузнецка приостанавливал работу из-за нарушений в 2021 году

Постановление принималось на основании проверки, проведённой сотрудниками Роспотребнадзора. Управление ведомства установило, что в помещении плановой операционной не было реанимационного комплекса для новорожденных и не обеспечивалась поточность технологических процессов. Кроме того, было выявлено, что в помещениях с асептическим режимом использовалась немедицинская мебель.