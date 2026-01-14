Роддом № 1 Новокузнецка приостанавливал работу из-за нарушений в 2021 году

Операционный блок акушерского отделения № 1 клинической больницы № 1 в городе Новокузнецке Кемеровской области, где недавно скончались девять новорождённых, приостанавливал деятельность в 2021 году вследствие выявленных нарушений, следует из картотеки судебных дел.
«Признать государственное автономное учреждение здравоохранения “Новокузнецкая городская клиническая больница № 1” виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований), и назначить административное наказание в виде приостановления деятельности операционного блока, расположенного на 4-м этаже акушерского отделения № 1, помещений сестер-хозяек, прачечной, за исключением доступа в вышеуказанные помещения лиц, участвующих в устранении допущенных нарушений, на срок 14 суток», — сказано в решении суда.
Постановление принималось на основании проверки, проведённой сотрудниками Роспотребнадзора. Управление ведомства установило, что в помещении плановой операционной не было реанимационного комплекса для новорожденных и не обеспечивалась поточность технологических процессов. Кроме того, было выявлено, что в помещениях с асептическим режимом использовалась немедицинская мебель.
Также сотрудники Роспотребнадзора обратили внимание, что влажная уборка помещений проводилась непостоянно, а спецодежда персонала стиралась в помещениях в подвале родильного дома, где на стенах обнаружили грибок.
Напомним, 13 января 2026 года стало известно, что в роддоме № 1 Новокузнецка за новогодние праздники умерли девять младенцев. Следственный комитет и региональная прокуратура начали проверку. СК России возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) и халатности (статья 293). Губернатор Кемеровской области Илья Середюк на период проверки отстранил от должности главного врача Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 Виталия Хераскова.