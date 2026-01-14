Ричмонд
89-летняя нижегородка вышла замуж

В Нижегородской области в 2025 году зарегистрирован один из самых возрастных браков: 89-летняя женщина вышла замуж за 85-летнего мужчину.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» ГУ ЗАГС региона. Такие случаи редки, но не единичны. В регионе узами брака также сочетались 88-летний жених и 64-летняя невеста, а еще 86-летний мужчина и его 66-летняя избранница. В то же время самыми молодыми супругами стали юноши и девушки в возрасте 18 лет — это минимально допустимый возраст для вступления в брак в России.

По данным ГУ ЗАГС, чаще всего браки в регионе заключают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее сообщалось, что в 2025 году 24 нижегородские пары отметили 70-летие семейной жизни.