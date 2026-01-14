Злостных алиментщиков в Челябинской области теперь можно проверить на Госуслугах

На Госуслугах теперь можно «пробить» злостных неплательщиков алиментов. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области, в реестре должников сейчас больше 9,5 тысяч южноуральцев.
Приставы напомнили, что в «черный список» попадают должники, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, либо их объявили в розыск за неуплату алиментов. Исключить алиментщика из реестра могут после полного погашения долгов, отмены судебных актов.
Чтобы проверить, состоит ли человек в реестре злостных неплательщиков алиментов, необходимо ввести дату рождения и ФИО человека.