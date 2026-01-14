Остановка грузового поезда задержала электрички на Лужском направлении

Несколько электропоездов на Лужском направлении, идущих в сторону Балтийского вокзала, задержались из-за остановки грузового состава на перегоне Мшинская — Строганово. Остановка произошла по техническим причинам, сообщили 78.ru в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).