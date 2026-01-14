Остановка грузового поезда задержала электрички на Лужском направлении

Из-за инцидента был задержан электропоезд № 6102 сообщением Луга — Санкт-Петербург. Пассажиров из него пересадили в поезд № 6104, следующий этим же маршрутом.
В результате электричка № 6104 выбилась из графика на 36 минут, № 7452 Луга — Петербург — на 51 минуту, № 6106 Луга — Петербург — на 20 минут, № 6103 Сиверская — Луга — на 52 минуты.
UPD: движение на перегоне восстановлено, поезда следуют по установленному графику, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Ведомство начало проверку.