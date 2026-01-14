Сборная Узбекистана по футболу U-23 обыграла Южную Корею и вышла в ¼ финала Кубка Азии

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана победила Республику Корея в заключительном матче группового Кубка Азии футболу U-23 (среди игроков до 23 лет) и вышла в четвертьфинал турнира, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.
Встреча прошла в Саудовской Аравии в рамках третьего тура группы C и закончилась со счетом 2:0.
Авторами забитых мячей стали Бехруз Каримов и Саидумархон Саиднуруллаев.
Теперь команда Узбекистана поборется за выход в полуфинал 17 января.
Соперник сборной Узбекистана по четвертьфиналу определится по итогам матчей в группе D — Китай, Австралия, Ирак и Таиланд.