Омским водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок

Рекомендации связаны с сильными холодами.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты ФКУ «Сибуправтодор» настоятельно рекомендуют омским водителям отказаться от дальних междугородних поездок. Рекомендации связаны с сильными холодами.

По прогнозам синоптиков, низкая температура до — 30…- 35, местами до — 40 градусов продержится в Омске с 14 по 17 января. В соседних Новосибирской, Томской и Кемеровской областях — с 14 по 20 января.

В связи с этим Сибуправтодор советует омичам воздержаться от дальних поездок до потепления.

«При неотложном выезде убедитесь в технической исправности автомобиля и средств связи, наличии теплых вещей и средств обогрева», — говорится в сообщении.

Также на время холодов на дорогах усилено патрулирование для оперативного оказания поощи водителям. В Омской области, по данным ведомства, функционирует 8 мобильных пунктов обогрева. В Новосибирской области — 16, по семь в Томской и Кемеровской областях.

В экстренных ситуациях водителям порекомендовали звонить по телефону 112.