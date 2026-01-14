Под Волгоградом отменили Крещенские купания: власти сослались на болезни

В этом году жители Фролово в Волгоградской области останутся без традиционных крещенских купаний. Городские власти решили не открывать проруби 19 января 2026 года и официально попросили людей воздержаться от погружений.
Причина — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, которая сейчас складывается в городе. По данным администрации, в Фролово фиксируют рост ОРВИ, гриппа и внебольничных пневмоний. В таких условиях массовые мероприятия у воды могут только усугубить ситуацию. Чиновники опасаются, что купание в холодной воде станет дополнительным риском для здоровья, особенно для пожилых и тех, кто уже перенес болезнь на ногах.
Для Фролово крещенские купания всегда были заметным событием — на проруби собирались целыми семьями, приезжали и из соседних населенных пунктов. Отмена традиции многих расстроила, но власти настаивают: сейчас важнее снизить нагрузку на больницы и не допустить новой волны заболеваний.
Пока неизвестно, появятся ли официальные купели в Волгограде — власти о своих планах еще не объявляли. А фроловчанам в этот раз предлагают ограничиться домашними обрядами и беречь здоровье, чтобы зима не закончилась визитом к врачу.
