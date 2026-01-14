Под Волгоградом отменили Крещенские купания: власти сослались на болезни

Причина — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, которая сейчас складывается в городе. По данным администрации, в Фролово фиксируют рост ОРВИ, гриппа и внебольничных пневмоний. В таких условиях массовые мероприятия у воды могут только усугубить ситуацию. Чиновники опасаются, что купание в холодной воде станет дополнительным риском для здоровья, особенно для пожилых и тех, кто уже перенес болезнь на ногах.