Жителей Башкирии ждут новшества в диспансеризации

Как рассказал министр, в 2026 году есть важное новшество в диспансеризации — защита от ранних инфарктов. По обновленной программе государственных гарантий, все пациенты 18−40 лет теперь имеют право на однократное определение липопротеида (а) — важного показателя для ранней диагностики. Кроме того, расширена оценка липидного профиля: для пациентов 18−39 лет — раз в шесть лет, для пациентов 40 лет и старше — раз в три года.