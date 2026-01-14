Жителей Башкирии ждут новшества в диспансеризации

Как рассказал министр, в 2026 году есть важное новшество в диспансеризации — защита от ранних инфарктов. По обновленной программе государственных гарантий, все пациенты 18−40 лет теперь имеют право на однократное определение липопротеида (а) — важного показателя для ранней диагностики. Кроме того, расширена оценка липидного профиля: для пациентов 18−39 лет — раз в шесть лет, для пациентов 40 лет и старше — раз в три года.
«Этот анализ помогает выявить семейную гиперхолестеринемию — одну из главных причин ранних инфарктов и инсультов у молодых людей. То есть мы выявляем риски до инфаркта, а не лечим последствия. Кстати, это заболевание в Башкирии в 2025 году было в фокусе внимания в ходе скрининга сердечно-сосудистых заболеваний — выявили 719 случаев. Благодаря диспансеризации, мы сможем больше», — заявил Айрат Рахматуллин.
Между тем жители Башкирии уже активно проходят диспансеризацию. Так, с начала года до 11 января медобследования прошли 16 224 человека.
«Считаю, что это отличный старт! Если вам исполнилось или исполнится в этом году 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет (годы рождения: 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987), записывайтесь на диспансеризацию. Всем людям старше 40 лет диспансеризация доступна ежегодно. Профосмотры также доступны всем, в независимости от возраста», — подчеркнул глава минздрава Башкирии.
К сведению. Благодаря диспансеризации, в Башкирии только в прошлом году у 300 тысяч человек были выявлены различные заболевания.
«Эти пациенты уже начали лечение, а значит, их самочувствие не ухудшится, а качество жизни вырастет», — подытожил Айрат Рахматуллин.
Как ранее сообщал Башинформ, жители Башкирии с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года получили всю необходимую квалифицированную медпомощь.