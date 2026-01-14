Жители Керчи жалуются на загрязнение воздуха от асфальтобетонного завода

Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил повторно возбудить дело в связи с обращением о нарушении природоохранного законодательства Крыму. С августа 2023 года одно из предприятий, расположенных в городе Щелкино, при утилизации медицинских отходов ночью выбрасывает в атмосферу вредные вещества.