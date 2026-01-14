Ричмонд
Жители Керчи жалуются на загрязнение воздуха от асфальтобетонного завода

Жители Керчи пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину на загрязнение воздуха из-за работы местного асфальтобетонного завода.

Источник: Аргументы и факты

Керчане направили коллективное обращение в Следственный комитет России с жалобой на работу асфальтобетонного завода, сообщает Информационный центр СКР.

Предприятие находится рядом со стадионом имени 50-летия Октября и жилыми домами.

Жители сообщают, что из-за работы завода и открытого хранения производственных материалов в воздух выбрасываются едкий дым и вредные вещества. По словам заявителей, люди задыхаются от пыли и неприятного запаха, что угрожает их здоровью.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Владимировичу Рудневу доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил повторно возбудить дело в связи с обращением о нарушении природоохранного законодательства Крыму. С августа 2023 года одно из предприятий, расположенных в городе Щелкино, при утилизации медицинских отходов ночью выбрасывает в атмосферу вредные вещества.