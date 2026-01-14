Ричмонд
В Минздраве прокомментировали слухи о массовом закрытии родильных домов

Информация о том, что в российских регионах закрывают родильные дома, не соответствует действительности. Об этом в среду, 14 января, заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

Журналисты попросили ведомство прокомментировать наличие подобных фактов. В Минздраве сообщили, что «неоднократно опровергали информацию о закрытии роддомов».

— Происходит не закрытие, а, наоборот, открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров в составе многопрофильных больниц. Например, в Казани открыт городской перинатальный центр на базе седьмой городской больницы, — цитирует специалиста ведомства по акушерству Владимира Климова «Известия».

Ранее следователи в Новокузнецке задержали главного врача и завотделением реанимации роддома № 1, где за новогодние праздники скончались девять младенцев. Подозреваемые активно принимают участие в следственных действиях.

Глава Кузбасса Илья Середюк накануне временно отстранил от должности главного врача больницы. В учреждении организована проверка профильными ведомствами.