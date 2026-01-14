Ричмонд
Огромную беременную акулу-дракона выбросило на туристический пляж в Испании

Выброшенная на берег акула-дракон вынашивала 12 яиц.

Источник: Комсомольская правда

На туристический пляж в Испании выбросило огромную глубоководную акулу-дракона. Редкая беременная хищница, обитающая на многокилометровой глубине, погибла. Об этом пишет Mirror со ссылкой на Центр изучения и защиты морских видов.

Президент центра Луис Лариа провел вскрытие. Он отметил, что этот вид способен выдерживать колоссальное давление воды.

Точную причину гибели установить не удалось. Однако у специалистов есть предположение, что акула могла случайно попасть в рыболовные снасти, получила травму и затем была выброшена на берег.

При обследовании обнаружилось, что самка вынашивала 12 крупных яиц с эмбрионами. Этот вид из-за медленного размножения и прошлого промысла сейчас находится под угрозой.

Местные жители, увидевшие акулу, находили её сходство с драконами из мультфильма «Как приручить дракона». Они отмечали необычную внешность и странные глаза существа.

Ранее KP.RU писал, как на побережьях Австралии и Новой Зеландии на обнаружили трех редких рыб-весел, которых в народе называют «рыбами Судного дня».