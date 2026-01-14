Жителю Новосибирской области грозит штраф за ледовые горки во дворе

Антон рассказал, что строит горки уже много лет — сначала для сына, а позже и для других детей. Со временем кататься стали приходить и соседские ребятишки. Несколько лет назад он выкупил участок рядом с домом и начал делать сразу несколько горок разной высоты. Сейчас в строительстве помогает команда из более чем 20 человек, а за сезон аттракцион посещают до двух тысяч человек.