Жителю Новосибирской области грозит штраф за ледовые горки во дворе

Мужчина построил аттракцион для детей и стал звездой соцсетей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новосибирской области Антон Островерхов превратил свой огород в настоящий ледовый городок с горками и неожиданно стал популярным в соцсетях. Видео шестиметровой горки с виражами набрало сотни тысяч просмотров, сообщает КП-Новосибирск.

Антон рассказал, что строит горки уже много лет — сначала для сына, а позже и для других детей. Со временем кататься стали приходить и соседские ребятишки. Несколько лет назад он выкупил участок рядом с домом и начал делать сразу несколько горок разной высоты. Сейчас в строительстве помогает команда из более чем 20 человек, а за сезон аттракцион посещают до двух тысяч человек.

Для городка заготовили около 50 тонн льда, из которого сделали горки высотой от 3 до 6 метров. Вход на них платный, но, по словам организаторов, расходы удалось окупить в новогодние праздники. Горки разделены по возрастам, для детей действуют ограничения и сопровождение взрослых.

В администрации Татарского района сообщили, что проверяли работу аттракциона. Жалоб от жителей и сообщений о травмах не поступало.

При этом, как пояснил юрист, из-за высоты горок Антон должен был зарегистрировать аттракцион в Ростехнадзоре и получить необходимые документы. Если этого не сделать, владельцу может грозить штраф — от 20 до 30 тысяч рублей.