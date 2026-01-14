Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском боец нашел школьницу, написавшую ему письмо на СВО

Разведчик сохранил детское письмо и разыскал семью девочки перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области боец с позывным «Мудрый» нашел 11-летнюю школьницу Арину Скидан, чье письмо он получил в зоне СВО и хранил у себя почти год, сообщает КП-Новосибирск.

Письмо девочка написала в декабре 2024 года вместе с одноклассниками — тогда школьники отправляли послания солдатам перед Новым годом. В нем Арина пожелала бойцу здоровья и сил, а также рассказала, что любит играть в шахматы.

В феврале прошлого года бойцы записали видеообращение для школьников. В нем «Мудрый» поблагодарил детей за поддержку и пообещал Арине сыграть с ней партию в шахматы.

Свое обещание боец не забыл: он через волонтеров нашел контакты семьи и позвонил маме девочки, поздравил с Новым годом и передал Арине привет. Лично приехать он не смог, так как отпуск по ранению оказался коротким.