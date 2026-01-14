Под Новосибирском боец нашел школьницу, написавшую ему письмо на СВО

В Новосибирской области боец с позывным «Мудрый» нашел 11-летнюю школьницу Арину Скидан, чье письмо он получил в зоне СВО и хранил у себя почти год, сообщает КП-Новосибирск.
Письмо девочка написала в декабре 2024 года вместе с одноклассниками — тогда школьники отправляли послания солдатам перед Новым годом. В нем Арина пожелала бойцу здоровья и сил, а также рассказала, что любит играть в шахматы.
В феврале прошлого года бойцы записали видеообращение для школьников. В нем «Мудрый» поблагодарил детей за поддержку и пообещал Арине сыграть с ней партию в шахматы.
Свое обещание боец не забыл: он через волонтеров нашел контакты семьи и позвонил маме девочки, поздравил с Новым годом и передал Арине привет. Лично приехать он не смог, так как отпуск по ранению оказался коротким.