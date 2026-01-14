Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения

В Москве в период с 2026 по 2028 год появятся 52 новых объекта здравоохранения, заявил глава российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Планы включают, например, возведение нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове, открытие центров компетенций по нефрологии, ревматологии, аллергологии, иммунологии и другим направлениям в многопрофильном комплексе 52-й больницы, завершение строительства нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, рассказал мэр.
В прошлом году, отметил градоначальник, в Москве были построены 13 и реконструированы около 80 медицинских объектов. Среди главных событий 2025-го, по словам чиновника, в частности, открытие суперсовременного многопрофильного комплекса детской больницы святого Владимира и шестого флагманского центра на базе больницы им. В. М. Буянова.
Ранее Собянин подчеркивал, что Москва работает над созданием лучшей в мире системы массового доступного здравоохранения.