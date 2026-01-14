Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения

В Москве в 2026—2028 годах появятся 52 новых медицинских объекта.

Источник: Аргументы и факты

В Москве в период с 2026 по 2028 год появятся 52 новых объекта здравоохранения, заявил глава российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Планы включают, например, возведение нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове, открытие центров компетенций по нефрологии, ревматологии, аллергологии, иммунологии и другим направлениям в многопрофильном комплексе 52-й больницы, завершение строительства нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, рассказал мэр.

В прошлом году, отметил градоначальник, в Москве были построены 13 и реконструированы около 80 медицинских объектов. Среди главных событий 2025-го, по словам чиновника, в частности, открытие суперсовременного многопрофильного комплекса детской больницы святого Владимира и шестого флагманского центра на базе больницы им. В. М. Буянова.

Ранее Собянин подчеркивал, что Москва работает над созданием лучшей в мире системы массового доступного здравоохранения.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше