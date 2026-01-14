Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения

В прошлом году, отметил градоначальник, в Москве были построены 13 и реконструированы около 80 медицинских объектов. Среди главных событий 2025-го, по словам чиновника, в частности, открытие суперсовременного многопрофильного комплекса детской больницы святого Владимира и шестого флагманского центра на базе больницы им. В. М. Буянова.