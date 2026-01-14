Ричмонд
Жителей Челябинска станут штрафовать за неправильно выброшенную ёлку

При утилизации новогодних деревьев нужно следовать определённым правилам.

Источник: Официальный тг-канал Алексея Лошкина

Челябинцев ждут штрафы за неправильно выброшенное новогоднее дерево, сообщили в Администрации города.

В мэрии пояснили, что ели, сосны и пихты относятся к крупногабаритным отходам, поэтому их нужно утилизировать правильно. Для этого их нужно размещать рядом с мусорным контейнером — так коммунальные службы смогут отдельно вывезти ее на переработку или утилизацию.

Их нельзя выбрасывать в мусорные баки, так как ветки повреждают механизмы мусоровоза, из-за машину снимают с рейса и отправляют на ремонт. За неправильно выброшенную елку предусмотрена административная ответственность:

  • для граждан штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;
  • для юрлиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.