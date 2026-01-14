Жителей Челябинска станут штрафовать за неправильно выброшенную ёлку

В мэрии пояснили, что ели, сосны и пихты относятся к крупногабаритным отходам, поэтому их нужно утилизировать правильно. Для этого их нужно размещать рядом с мусорным контейнером — так коммунальные службы смогут отдельно вывезти ее на переработку или утилизацию.