В аэропорту Краснодара задерживаются 13 рейсов утром 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Рейсы на вылет обслуживаются по факту очередности и готовности воздушных судов, рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия», — сообщили в аэропорту.
В настоящее время воздушная гавань работает без ограничений и по фактическому расписанию. В аэропорту 14 января планируют выполнить 34 рейса на прилет и 50 рейсов на вылет.
«Ограничения, вводимые последние 2 дня, и регламент работы, ограниченный дневным временем, вносят вынужденные корректировки в расписание полетов авиакомпаний. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов», — напомнили в воздушной гавани.
Пассажирам рекомендуют следить за информацией в аудиообъявлениях, на электронных табло и информационных экранах в терминалах и на онлайн-табло. Кроме того, о статусе рейса, в том числе обо всех изменениях, сообщают авиаперевозчики.