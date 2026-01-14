Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Краснодара задерживаются 13 рейсов

Аэропорт Краснодара планирует выполнить 34 рейса на прилет и 50 рейсов на вылет 14 января.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Краснодара задерживаются 13 рейсов утром 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Рейсы на вылет обслуживаются по факту очередности и готовности воздушных судов, рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия», — сообщили в аэропорту.

В настоящее время воздушная гавань работает без ограничений и по фактическому расписанию. В аэропорту 14 января планируют выполнить 34 рейса на прилет и 50 рейсов на вылет.

«Ограничения, вводимые последние 2 дня, и регламент работы, ограниченный дневным временем, вносят вынужденные корректировки в расписание полетов авиакомпаний. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов», — напомнили в воздушной гавани.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией в аудиообъявлениях, на электронных табло и информационных экранах в терминалах и на онлайн-табло. Кроме того, о статусе рейса, в том числе обо всех изменениях, сообщают авиаперевозчики.