В Кинеле введен режим ЧС из-за разлива сточных вод

В городском округе Кинель введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива сточных вод в районе полуострова Заячий, рядом с дендропарком в поселке Усть-Кинельский. Вода, прошедшая очистку, вытекла из поврежденной трубы коллектора.