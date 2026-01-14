В преддверии аномальных морозов губернатор провел оперативное совещание

Школы и детские сады Красноярского края в морозы работают как обычно, однако при определённой температуре и силе ветра (их определяют муниципалитеты) ученики могут не посещать занятия. Уроки в этот день могут быть организованы дистанционно. В то же время сотрудники образовательных учреждений будут особо следить за соблюдением комфортной температуры в тех классах и дошкольных группах, где занятия состоятся.