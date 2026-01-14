В преддверии аномальных морозов губернатор провел оперативное совещание

Так, в Эвенкии градусник будет опускаться до −55 градусов Цельсия, на Таймыре до −48, в южных и центральных районах до −46, а в краевом центре до −42 градусов.
Губернатору Михаилу Котюкову о подготовке учреждений и объектов социальной инфраструктуры Красноярского края к работе в условиях экстремально низких температур доложили министры краевого Правительства, руководители оперативных служб и главы территорий.
Медицинские учреждения в полном объёме обеспечены лекарствами и прочими необходимыми материалами. Стационары, травмпункты и отделения скорой медицинской помощи работают круглосуточно.
Школы и детские сады Красноярского края в морозы работают как обычно, однако при определённой температуре и силе ветра (их определяют муниципалитеты) ученики могут не посещать занятия. Уроки в этот день могут быть организованы дистанционно. В то же время сотрудники образовательных учреждений будут особо следить за соблюдением комфортной температуры в тех классах и дошкольных группах, где занятия состоятся.
Системы жизнеобеспечения краевого центра и территорий работают в штатном режиме, сформированы запасы топлива. Специалисты готовы к устранению последствий возможных аварий на электросетях и проведению аварийно-восстановительных работ. При перебоях с подачей электричества задействуют стационарные и передвижные резервные генераторы. Междугородные автоперевозчики к холодам оснастили автобусы дополнительными обогревателями и утеплили моторные отсеки, а на краевых трассах развернули пункты обогрева водителей и пассажиров.
«Мы все понимаем, что в период холодов люди стараются поддерживать тепло в домах — где-то, возможно, увеличится нагрузка на сетевой комплекс, нужно за этим следить. Будем также в штабном режиме контролировать режим работы общественного транспорта. Нужно проверить резервные мощности наших больниц, парк карет скорой помощи, готовность бригад, которые должны в этих условиях оперативно реагировать и принимать неотложные меры. Как и ранее, всю координацию работы на местах осуществляют главы муниципальных образований», — поручил глава региона.