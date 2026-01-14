Телескоп Хаббл обнаружил невероятную космическую активность в Персее

«NGC 1333 не сидит без дела! Запечатлена невероятная космическая активность. Слева развивающаяся звезда освещает находящийся рядом газ и пыль. Две темные полосы по обе стороны от яркой точки — это ее протопланетный диск, область, где могут формироваться планеты», — говорится в посте.