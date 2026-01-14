Телескоп Хаббл обнаружил невероятную космическую активность в Персее

Телескоп Hubble Space Telescope (HST, Хаббл) обнаружил «невероятную космическую активность» в туманности NGC 1333, известной под названием «Эмбрион», узнал aif.ru из канала HST в социальной сети X*.
«NGC 1333 не сидит без дела! Запечатлена невероятная космическая активность. Слева развивающаяся звезда освещает находящийся рядом газ и пыль. Две темные полосы по обе стороны от яркой точки — это ее протопланетный диск, область, где могут формироваться планеты», — говорится в посте.
Ученые приложили фотографию активности — снимок недавно сделал Хаббл.
Уточняется, что исследователи изучают регион NGC 1333, расположенный в 950 световых годах от Земли, чтобы больше узнать о молодых звездах и их свойствах.
Сейчас в «Эмбрионе» содержится около 150 звезд, им всего лишь около 1 млн лет.
