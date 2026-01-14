В Черемховском районе зимник через Ангару планируют открыть 22 января

В Черемховском районе зимник через Ангару между селом Каменка и Свирском планируют открыть 22 января. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе районной администрации, сейчас ледовое покрытие реки возле села Каменка не соответствует требованиям безопасности.
— Госинспекторы по маломерным судам и дорожники отмечают, что толщина льда в данном месте не достаточна для передвижения транспорта, — пояснили в администрации.
Ситуация с ледовой обстановкой находится под постоянным контролем. В этом сезоне на территории Иркутской области уже произошли несколько трагичных случаев, когда люди и транспортные средства проваливались под лед.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье создадут резерв специалистов на семь лет вперед.