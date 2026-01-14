В аэропорту Иркутска прокомментировали «дрифт» бульдозера на стоянке самолетов

«В осенне-зимний период на путях движения спецавтотранспорта и на внутреаэропортовых дорогах образуется уплотнённый снег, который невозможно эффективно удалить только при помощи колёсной техники. Для этого применяется гусеничная техника. Круговые и повторяющиеся движения необходимы для механического разрушения плотного снежного наката, предотвращения образования льда и восстановления сцепных характеристик покрытия», — говорится в сообщении.