IrkutskMedia, 14 января. В аэропорту Иркутска прокомментировали «дрифт» бульдозера на стоянке самолетов. Ранее в соцсетях появилось видео с территории воздушной гавани, на котором тяжелая гусеничная техника совершает круговые движения.
Как отметили в пресс-службе аэропорта, на видео запечатлена работа аэродромной службы АО «Международный Аэропорт Иркутск».
«В осенне-зимний период на путях движения спецавтотранспорта и на внутреаэропортовых дорогах образуется уплотнённый снег, который невозможно эффективно удалить только при помощи колёсной техники. Для этого применяется гусеничная техника. Круговые и повторяющиеся движения необходимы для механического разрушения плотного снежного наката, предотвращения образования льда и восстановления сцепных характеристик покрытия», — говорится в сообщении.
Так же было отмечено, что такие работы выполняются по технологии и являются частью комплекса мер по обеспечению безопасности полётов.
Напомним, что ранее Братская транспортная прокуратура привлекла должностное лицо к административной ответственности за ненадлежащее содержание посадочной площадки в Железногорске-Илимском. На искусственной взлетно-посадочной полосе оказались нанесены маркировочные знаки, не предусмотренные требованиями, — включая обозначения зоны приземления, осевой линии и посадочные магнитные путевые углы.