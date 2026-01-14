В Татарстане начали сбор старых монет для народного памятника

Принести можно как советские и вышедшие из обращения монеты, которые пойдут в сплав для памятника, так и действующие — на финансирование проекта. Контейнеры для сбора установлены в молодежных центрах, подростковых клубах и вузах по всей республике. Собранные средства 26 января лично передадут Алексею Талаю.