В Татарстане начали сбор старых монет для народного памятника

Жителей Татарстана приглашают поучаствовать в благотворительной акции по сбору монет, вышедших из оборота. Собранные средства будут направлены на создание народного памятника «Живая память благодарных поколений».
Акция проходит по инициативе белорусского фонда Алексея Талая при поддержке Министерства по делам молодежи региона. Третий памятник в рамках проекта уже установлен на Поклонной горе в Москве. Цель состоит в укреплении единство народов России и Беларуси.
Принести можно как советские и вышедшие из обращения монеты, которые пойдут в сплав для памятника, так и действующие — на финансирование проекта. Контейнеры для сбора установлены в молодежных центрах, подростковых клубах и вузах по всей республике. Собранные средства 26 января лично передадут Алексею Талаю.
Напомним, в села Татарстана направят шесть миллиардов рублей на школы, дороги и интернет. Работа ведется в рамках программы по обновлению сельской инфраструктуры.