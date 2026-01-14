Ричмонд
В Омске на время холодов приостановили работу катки и аттракционы парков

Ограничения продлятся минимум до 16 января.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на время холодов приостановили работу площадки зимних уличных развлечений: катки и некоторые аттракционы парков. Об ограничениях учреждения сообщили в сових соцсетях.

Так, с сегодняшнего дня и до 16 января не будут работать катки спорткомплексов «Юность» и «Красная звезда». На этот же период закрылся для посетителей «Экстрим-парк СибГУФК». Об ограничениях работы некоторых аттракционов также сообщил парк «Вокруг света».

Сильные морозы до — 35, местами до — 40 градусов, по прогнозам синоптиков, продлятся в Омской области до 17 января.

Ранее мы сообщали, что в этот период омским водителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок.