Конкурс «Снегурочка-2025» завершился в Иркутской области

В Иркутской области завершился конкурс «Снегурочка-2025». На протяжении месяца жители региона голосовали за очаровательных красавиц, переживали и ждали победы вместе с ними. В ночь на 14 января 2026 года завершился прием голосов и теперь известно имя победительницы. Ей стала Мария Спица из Иркутска. Она набрала 830 «сердечек» от наших читателей.