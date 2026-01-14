Конкурс «Снегурочка-2025» завершился в Иркутской области

В Иркутской области завершился конкурс «Снегурочка-2025». На протяжении месяца жители региона голосовали за очаровательных красавиц, переживали и ждали победы вместе с ними. В ночь на 14 января 2026 года завершился прием голосов и теперь известно имя победительницы. Ей стала Мария Спица из Иркутска. Она набрала 830 «сердечек» от наших читателей.
— Я учитель-логопед. Уже 15 лет играю Снегурочку в детском саду. Люблю свою профессию не только за работу с детьми, но и за способность самовыражения, — рассказывает о себе лидер голосования.
Победительницу ждет награждение дипломом и подарком от «Комсомольской правды».
