За сутки в Иркутске выпало 57% осадков от месячной нормы

За сутки в Иркутске выпало восемь миллиметров осадков, в процентах это 57% от месячной нормы. Снег шел весь день 13 января и не прекращался ночью. К утру 14 января высота снежного покрова достигла 37 сантиметров, что на 11 см больше нормы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.