За сутки в Иркутске выпало 57% осадков от месячной нормы

За сутки в Иркутске выпало восемь миллиметров осадков, в процентах это 57% от месячной нормы. Снег шел весь день 13 января и не прекращался ночью. К утру 14 января высота снежного покрова достигла 37 сантиметров, что на 11 см больше нормы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— За ночь вывезли порядка 1600 тонн снега. Специалисты работают в круглосуточном режиме. Основная часть техники работает ночью, а с утра бригады приступают к ручной очистке, — уточнил начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.
Помимо уборки снега дорожные службы обрабатывают дороги противогололедными материалами на улицах Партизанской, Жукова, Сибирской, Маяковского, Маршала Конева, Розы Люксембург, на объездной Ново-Ленино, а также в микрорайонах Университетский и Юбилейный. Автомобилистов просят не припарковывать машины вдоль проезжей части на ночь.