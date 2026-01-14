Белорусская фристайлистка Анна Гуськова примет участие в Олимпиаде-2026 в Италии

В итоге она заняла 28-е место в квалификационном рейтинге. А лицензии на Олимпиаду дают 24 лучшим мужчинам и женщинам. Однако, от одной страны могут выступить не более четырех представителей. Таким образом, отсеялись несколько фристайлисток из США, Китая и Австралии. Это дало право Гуськовой квалифицироваться на Олимпиаду.