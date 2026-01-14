Ричмонд
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова примет участие в Олимпиаде-2026 в Италии

Белоруска Анна Гуськова выступит на Олимпиаде в Италии.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выступит на Олимпийских играх в Италии, которые начнутся 6 февраля, пишет pressball.by.

После того, как белорусских фристайлистов в нейтральном статусе в декабре 2025 года допустили к международным стартам, у них появился шанс завоевать олимпийские лицензии. Лидер сборной Анна Гуськова дважды занимала девятое место на этапах Кубка мира в Китае и США, которые состоялись в декабре-январе.

В итоге она заняла 28-е место в квалификационном рейтинге. А лицензии на Олимпиаду дают 24 лучшим мужчинам и женщинам. Однако, от одной страны могут выступить не более четырех представителей. Таким образом, отсеялись несколько фристайлисток из США, Китая и Австралии. Это дало право Гуськовой квалифицироваться на Олимпиаду.

Игры в Италии станут четвертыми в карьере 33-летней Анны Гуськовой. Она дебютировала на Олимпиадах в 2014 году. В 2018-м Анна стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана, а в 2022-м завоевала серебряную медаль в Пекине.

