В Альметьевске завершено строительство детского сада «Полянка»

В Альметьевске, на улице Полевой, завершилось строительство нового детского сада «Полянка». Реализация социально значимого проекта стала возможной благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и нефтяникам.

Источник: пресс-служба Альметьевского района РТ

Новый трехэтажный детский сад общей площадью 4,2 тыс. квадратных метров рассчитан на 164 места. Здание спроектировано по современным стандартам и предусматривает работу восьми общеразвивающих групп полного дня, включая ясельные группы.

Внутреннее пространство «Полянки» организовано максимально функционально. В здании размещены групповые помещения, методический кабинет для педагогов, музыкальный и спортивный залы, пищевой и медицинский блоки, прачечная, административные кабинеты и комнаты для персонала, лифтовые холлы.

Для полноценного образовательного процесса и комфорта детей закуплены и установлены вся необходимая мебель, современное оборудование и инвентарь.

Строители провели комплексное благоустройство прилегающей территории: установлены игровые площадки с учетом возрастных особенностей детей, смонтированы пандусы для формирования доступной среды. Автономное теплоснабжение обеспечит собственная блочно-модульная котельная.

Объект получил заключение о соответствии, подтверждающее завершение строительных работ.

Как уточнили в администрации района, ввод учреждения в эксплуатацию запланирован на конец января, а уже в феврале детский сад откроет свои двери для первых воспитанников.

Реализация данного проекта полностью соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение качества городской среды и создание комфортных условий для семей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект.

