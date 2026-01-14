Ричмонд
В Новосибирске ищут владельца «Лады», брошенной у дома на улице Часовая

Если владелец не найдется, то машину эвакуируют на площадку временного хранения.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области ищут владельца «Лады», брошенной у дома 17 на улице Часовая. На машине скопился огромный слой снега, указывая на то, что авто стоит там довольно давно.

— В ходе обследования территории Советского района был выявлен факт размещения транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйности. Государственные регистрационные номера на автомобиле отсутствуют, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Сейчас в отношении автомобиля ведется процедура о признании его бесхозяйным. Если владелец не переместит машину до 24 января в место надлежащего хранения, то транспортное средство эвакуируют на площадку временного хранения.