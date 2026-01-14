В некоторых районах Самарской области в январе отключат телевещание

На объектах телерадиовещания в регионе запланирована квартальная профилактика, требующая временного отключения оборудования некоторых аналоговых и цифровых теле- и радиоканалов. Об этом сообщает Самарский областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ).
Перерывы в телерадиовещании запланированы с 8:00 до 17:00 на несколько разных дней и в разных местах.
15 января в Сергиевске отключат 20 цифровых телевизионных и три радиоканала, а также аналоговые «Самарское губернское телевидение», «Радио России» и «Самарское губернское радио».
19 января в Новокуйбышевске в указанное время не будут работать 20 цифровых телевизионных и три радиоканала.
21 января в Тольятти и части Ставропольского района жители не увидят и не услышат программы 20 цифровых телевизионных и трех радиоканалов, а также аналоговые «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио».
26 января в Самаре не будет работать аналоговый радиоканал «Вести ФМ».
28 января в Сызрани на время прекратят вещание 20 цифровых телевизионных и три радиоканала, а также аналоговые «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио».
Также 26 января с 08:00 часов до 17:00 часов местного времени планируются остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» и радиоканала «Самарское губернское радио» на всех объектах вещания Самарской области.