Из-за крещенских морозов на трассах Новосибирской области усилили патрулирование

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки температура воздуха в регионе может опускаться до −30…-35 градусов, а местами — до −40 градусов и ниже. Синоптики прогнозируют сохранение аномальных морозов на юге Западной Сибири до 20 января.