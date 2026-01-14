Из-за крещенских морозов на трассах Новосибирской области усилили патрулирование

В период крещенских морозов на трассах Новосибирской области усилено патрулирование. Как сообщает телеграм-канал «Сибуправтодор информирует», дополнительные силы задействованы для обеспечения безопасности дорожного движения и оперативного реагирования в случае поломок или других нештатных ситуаций.
Водителям рекомендуют по возможности перенести междугородние поездки до наступления потепления. Тем, кто вынужден выезжать в дорогу, советуют заранее проверить техническое состояние автомобиля, заряд средств связи, а также взять с собой тёплые вещи, средства обогрева и дополнительный запас топлива.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки температура воздуха в регионе может опускаться до −30…-35 градусов, а местами — до −40 градусов и ниже. Синоптики прогнозируют сохранение аномальных морозов на юге Западной Сибири до 20 января.