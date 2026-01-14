Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Бобруйском косуля пришла погреться в кабине трактора — вот как это выглядело

В Бобруйском районе косуля вышла к лесникам, чтобы погреться в тракторе.

Источник: Комсомольская правда

Под Бобруйском косуля пришла погреться в кабине трактора — вот как это выглядело. Подробности приводит издание kirovsk.by.

Сотрудники Любоничкого лесничества чистили дорогу в поселке Крапивка, расположенном в Бобруйском районе. В этот момент навстречу выскочила косуля. Работники поняли, что животное голодное и накормили косулю хлебом.

«Оказалось, что косуля даже не против погреться в кабине трактора», — отмечает издание.

В Бобруйском районе косуля вышла к лесникам, чтобы погреться в тракторе. Фото: kirovsk.by.

Ранее белоруска нашла на улице рядом с мусоркой кошку, закатанную в трехлитровую банку: «Побежала с банкой в ветклинику».

Тем временем кот из Беларуси занял третье место всемирного рейтинга — как он выглядит.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января.