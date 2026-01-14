Под Бобруйском косуля пришла погреться в кабине трактора — вот как это выглядело. Подробности приводит издание kirovsk.by.
Сотрудники Любоничкого лесничества чистили дорогу в поселке Крапивка, расположенном в Бобруйском районе. В этот момент навстречу выскочила косуля. Работники поняли, что животное голодное и накормили косулю хлебом.
«Оказалось, что косуля даже не против погреться в кабине трактора», — отмечает издание.
В Бобруйском районе косуля вышла к лесникам, чтобы погреться в тракторе. Фото: kirovsk.by.
