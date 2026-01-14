«Настоящая казахская красавица»: Салтанат Бакаева появилась в наряде в национальном стиле

Новые фотографии Салтанат появились в ее Instagram-аккаунте. На снимках она в белом платье с воланами, черном пиджаке и черных кожаных сапогах. Актриса выбрала ярко-красную тюбетейку и заплела волосы в две длинные косы. Образ дополнили украшения в национальном стиле. Салтанат практически отказалась от макияжа, подчеркнув свою естественную красоту.