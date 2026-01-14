«Настоящая казахская красавица»: Салтанат Бакаева появилась в наряде в национальном стиле

Новые фотографии Салтанат появились в ее Instagram-аккаунте. На снимках она в белом платье с воланами, черном пиджаке и черных кожаных сапогах. Актриса выбрала ярко-красную тюбетейку и заплела волосы в две длинные косы. Образ дополнили украшения в национальном стиле. Салтанат практически отказалась от макияжа, подчеркнув свою естественную красоту.
Важно отметить, что Салтанат — многодетная мама, но при этом выглядит как юная красавица. Ее поклонники восхищаются ее натуральной красотой и молодостью. «Натуральная красота», «Какие глаза красивые», «Как будто ей нет и 18», «Настоящая казахская красавица», — пишут они.
Комментаторы также отмечают, что Салтанат всегда выглядит естественно. «Эта девушка всегда выглядит естественной», — подчеркивают они. Один из поклонников пожелал ей, чтобы ее лучезарная улыбка украшала лицо, а черные глаза отражали состояние души и сердца. «Нежность», — заключил он.