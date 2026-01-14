В мажилисе обеспокоились влиянием Roblox на психику казахстанских детей

По словам депутата, Roblox стал неотъемлемой частью жизни почти всех детей. В Казахстане нет ребенка, который бы не знал это слово. Платформа позволяет создавать игры, общаться в виртуальных мирах и напрямую контактировать с миллионами других игроков. В 2025 году ежедневно на ней активны около 150 млн человек и большинство из них — несовершеннолетние.