В мажилисе обеспокоились влиянием Roblox на психику казахстанских детей

Слишком популярна.
По словам депутата, Roblox стал неотъемлемой частью жизни почти всех детей. В Казахстане нет ребенка, который бы не знал это слово. Платформа позволяет создавать игры, общаться в виртуальных мирах и напрямую контактировать с миллионами других игроков. В 2025 году ежедневно на ней активны около 150 млн человек и большинство из них — несовершеннолетние.
«Родители, педагоги и международные эксперты неоднократно выражают обеспокоенность возможным негативным влиянием игры Roblox на психику детей. В частности, отмечаются случаи виртуальной зависимости, агрессивного поведения, отрыва от реальной жизни, а также столкновения с контентом, не соответствующим возрасту», — пояснила она.
Педофилы.
Депутат отметила еще одну опасность платформы для детей. Педофилы и мошенники легко входят в доверие через чат в игре, переводят общение в Telegram, приглашают на встречи или выманивают данные карт родителей. Все заканчивается либо трагедией, либо кражей денег.
«Конечно, компания постоянно заявляет, что “создает самую безопасную среду для детей”. Но полностью контролировать пространство, в котором каждую секунду поступает более 50 тысяч сообщений, практически невозможно», — считает Шапак.
Минкульт принял решение.
18 декабря 2025 года вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов заявил, что блокировка или ограничение Roblox не рассматриваются. Однако Шапак напоминает, что по закону государство обязано защищать детей от вредной информации и среды. В Турции, Катаре, России, Китае, Иране и других странах Roblox уже заблокирован именно из-за угроз безопасности и психике детей.
«Здесь вспоминаются слова Абая: “Воспитание ребенка — главное богатство твое, опоздаешь, увидишь горе и печаль”. Неужели мы должны ждать, пока в нашей стране произойдет какая-то трагедия и только потом начинать действовать?» — задается вопросами депутат.
Унзила Шапак требует проверить, проводились ли в Казахстане исследования влияния Roblox на психику и социальное развитие детей и рассматривается ли ограничение или дополнительный контроль над платформой с учетом опыта других стран. Она хочет знать, какие реальные меры принимаются для защиты детей в интернете.