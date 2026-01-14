Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве высота снежного покрова достигла 59 сантиметров

Синоптик Тишковец: высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Высота снежного покрова в столичном регионе достигла 59 сантиметров в среду, в Москве сугробы выросли до 48 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве на ВДНХ высота сугробов составляет 40 сантиметров (норма — 27 сантиметров), на Балчуге — 44 сантиметра, МГУ — 48 сантиметров. В Подмосковье самые большой снежный покров в Черустях — 59 сантиметров, Коломне — 51 сантиметр, Михайловском — 47 сантиметров, Кашире и Серпухове — 44 сантиметра, Волоколамске — 40 сантиметров», — рассказал Тишковец.