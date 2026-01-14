В Москве высота снежного покрова достигла 59 сантиметров

«В Москве на ВДНХ высота сугробов составляет 40 сантиметров (норма — 27 сантиметров), на Балчуге — 44 сантиметра, МГУ — 48 сантиметров. В Подмосковье самые большой снежный покров в Черустях — 59 сантиметров, Коломне — 51 сантиметр, Михайловском — 47 сантиметров, Кашире и Серпухове — 44 сантиметра, Волоколамске — 40 сантиметров», — рассказал Тишковец.