Железнодорожная станция Карбышево-1 в Омске установила рекорд

Объём перевезённых грузов превысил 155 тысяч тонн.

Источник: Пресс-служба ЗСЖД

В декабре 2025 года железнодорожная станция Карбышево‑1 (Западно‑Сибирская железная дорога, Омск) установила месячный рекорд погрузки за последние 25 лет. Объём перевезённых грузов превысил 155 тысяч тонн, что на 20 % больше показателя декабря 2024 года.

Кроме того, со станции было отправлено свыше 2250 вагонов — на 470 вагонов больше, чем в декабре предыдущего года. Основную долю отправок составили зерновые экспрессы и контейнерные поезда.

Достичь столь высоких результатов удалось благодаря ритмичной работе станции, наращиванию объёмов перевозок и эффективному взаимодействию железнодорожников с грузоотправителями.