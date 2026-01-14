Ричмонд
Союз отцов Новосибирска призвал мужчин участвовать в родах

Источник: Freepik

Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров отреагировал на трагическую гибель младенцев в Новокузнецке, призвав мужчин к осознанному отцовству. Он подчеркнул, что отец должен быть активным участником на всех этапах рождения ребёнка. Об этом пишет Om1 Новосибирск.

Майоров выразил соболезнования семьям погибших и назвал произошедшее ужасной трагедией, отметив необходимость тщательного расследования.

В рамках профилактических мер он предложил концепцию осознанного отцовства: мужчины должны участвовать в посещении врачей, выборе роддома и взаимодействии с медицинским персоналом.

«Союз отцов готов оказывать информационную поддержку и сотрудничать с Министерством здравоохранения Новосибирской области. В этом году планируется запуск проекта “Мужское здоровье”, подробности будут объявлены позже», — сообщил Сергей Майоров в интервью Om1 Новосибирск.

Представитель организации также подчеркнул, что доверие к системе здравоохранения должно подкрепляться реальными действиями для обеспечения безопасности женщин и мужчин.