Союз отцов Новосибирска призвал мужчин участвовать в родах

Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров отреагировал на трагическую гибель младенцев в Новокузнецке, призвав мужчин к осознанному отцовству. Он подчеркнул, что отец должен быть активным участником на всех этапах рождения ребёнка. Об этом пишет Om1 Новосибирск.