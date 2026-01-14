Ричмонд
В Таганроге после атаки БПЛА оказались повреждены 61 окно и четыре балкона

Ущерб от воздушной атаки уточнили в Таганроге, людям окажут помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после утренней атаки БПЛА, произошедшей 13 января, повреждения получили 61 окно и четыре балкона. Эта информация поступила от главы города Светланы Камбуловой.

— Тепловой контур у всех поврежденных объектов закрыт. Специалисты по изготовлению окон приступили к замерам. По вопросам установки окон можно обращаться в управление капитального строительства, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Повреждения автомобилей должна зафиксировать специальная комиссия, после этого подготовят соответствующий порядок выплат.

— Помощь окажем всем. В беде никого не оставим. Благодаря помощи и взаимовыручке мы вместе справимся со всеми трудностями, — подчеркнула Светлана Камбулова.

Добавим, заявления на выплаты от пострадавших принимают в управлении защиты от ЧС, также работает телефон горячей линии управления.

