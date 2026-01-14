Стало известно, почему на путепроводе Мызинского моста приостановили ремонт

Капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста планируют завершить до конца 2026 года. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в МКУ «ГУММиД».
В рамках капремонта строители обновят дорожное покрытие, заменят балки пролетных строений, усилят опоры и забетонируют распределительную плиту. Также там проведут гидроизоляцию, заменят опоры освещения и обустроят водоотводную систему.
Все работы проходят в три этапа, два из которых уже завершены. К третьему этапу приступят после того, как в городе установится подходящая для этих работ погода. Пока что они приостановлены согласно графику контракта: технологический перерыв необходим для недопущения некачественного выполнения работ из-за морозов.
«Осуществляется только охрана объекта и обслуживающие процессы по содержанию элементов схемы организации дорожного движения в работоспособном состоянии», — сообщили в ведомстве.
По контракту работы должны завершиться в декабре 2026 года, однако подрядчик планирует это сделать уже в сентябре.
Напомним, что первый за 45 лет капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста стартовал 17 января 2025 года. Там дорожники намерены уложить новый асфальт и устранить все дефекты. Полностью перекрывать мост не будут, лишь ограничат движение по нескольким полосам. Работать планируют в основном ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей города.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ямы в районе Мызинского моста в Нижнем Новгороде отремонтировали после жалоб автомобилистов.