Глава СКР взял на контроль дело о падении льда на подростка в Уфе

Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании инцидента с наледью в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Глава СУ СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травме 16-летней девушки в Уфе. Он потребовал предоставить ему отчет о том, как продвигается расследование.

Напомним, в Уфе с крыши многоэтажки на подростка упали снег и наледь. Девушка получила травмы, и ей потребовалась помощь медиков.

Сейчас по этому факту ведется уголовное расследование. Руководитель регионального управления СК Владимир Архангельский должен будет представить доклад о ходе следствия и о том, какие обстоятельства удалось выяснить.

