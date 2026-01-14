Глава СКР взял на контроль дело о падении льда на подростка в Уфе

Глава СУ СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травме 16-летней девушки в Уфе. Он потребовал предоставить ему отчет о том, как продвигается расследование.
Напомним, в Уфе с крыши многоэтажки на подростка упали снег и наледь. Девушка получила травмы, и ей потребовалась помощь медиков.
Сейчас по этому факту ведется уголовное расследование. Руководитель регионального управления СК Владимир Архангельский должен будет представить доклад о ходе следствия и о том, какие обстоятельства удалось выяснить.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.