Спор из-за сахара на 1,6 млрд тенге возник на юге Казахстана

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, специализированным межрайонным экономическим судом региона было рассмотрено гражданское дело по иску акционерного общества (АО) к товариществу с ограниченной ответственностью (ТОО) о взыскании задолженности.
В сентябре 2025 года между сторонами был заключен договор о поставке 6 388,9 тонн сахара на общую сумму 2,3 млрд тенге. Ответчик получил предоплату в размере 70% от суммы договора, что составляет свыше 1,6 млрд тенге.
Для исполнения договорных обязательств ответчик направил заявку на поставку 1088 тонн сахара до декабря 2025 года. Однако товар в установленный срок поставлен не был.
В связи с неисполнением обязательств истец обратился в суд с иском о взыскании задолженности и пени.
В ходе судебного разбирательства судом были предприняты меры к примирению сторон. В результате между сторонами было заключено медиативное соглашение в письменной форме.
Определением суда утверждено медиативное соглашение, по которому ответчик обязуется осуществить поставку сахара по договору, разделив объем поставки на 7 частей, до марта 2026 года, а также выплатить пеню в размере 3 млн тенге до 30 января 2026 года.
Производство по делу прекращено. Истцу возвращена государственная пошлина в размере свыше 48 млн тенге.
Определение суда не вступило в законную силу.