Спор из-за сахара на 1,6 млрд тенге возник на юге Казахстана

В Таразе стороны примирились по делу о поставке сахара на сумму свыше 1,6 млрд тенге. Определением суда утверждено медиативное соглашение, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, специализированным межрайонным экономическим судом региона было рассмотрено гражданское дело по иску акционерного общества (АО) к товариществу с ограниченной ответственностью (ТОО) о взыскании задолженности.

В сентябре 2025 года между сторонами был заключен договор о поставке 6 388,9 тонн сахара на общую сумму 2,3 млрд тенге. Ответчик получил предоплату в размере 70% от суммы договора, что составляет свыше 1,6 млрд тенге.

Для исполнения договорных обязательств ответчик направил заявку на поставку 1088 тонн сахара до декабря 2025 года. Однако товар в установленный срок поставлен не был.

В связи с неисполнением обязательств истец обратился в суд с иском о взыскании задолженности и пени.

В ходе судебного разбирательства судом были предприняты меры к примирению сторон. В результате между сторонами было заключено медиативное соглашение в письменной форме.

Определением суда утверждено медиативное соглашение, по которому ответчик обязуется осуществить поставку сахара по договору, разделив объем поставки на 7 частей, до марта 2026 года, а также выплатить пеню в размере 3 млн тенге до 30 января 2026 года.

Производство по делу прекращено. Истцу возвращена государственная пошлина в размере свыше 48 млн тенге.

Определение суда не вступило в законную силу.