Депутат поднял вопрос логистической изоляции Атырауской области

«В результате в период ремонтных работ транспортные средства вынуждены передвигаться по полевым дорогам. Повышенная запыленность приводит к ухудшению видимости и представляет прямую угрозу безопасности дорожного движения. По словам водителей, в настоящее время движение по трассе очень опасно, особенно в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях, на некоторых участках водители вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы обойти глубокие ямы, и сталкиваются с дорожно-транспортными происшествиями. По официальным данным Министерства внутренних дел, на этом участке ежегодно регистрируется значительное количество дорожно-транспортных происшествий, около 81% из которых заканчиваются смертельным исходом. Уже в январе 2026 года зафиксированы факты гибели людей в результате аварии на этой трассе», — сказал депутат.